Водителю троллейбуса, из-за которого в Саранске пострадала 68-летняя пассажирка, не удалось скрыться

Правоохранители Саранска задержали водителя троллейбуса, ставшего виновником происшествия, в результате которого пострадала пожилая женщина. Инцидент случился на улице Гагарина днем 26 февраля, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ. Водитель троллейбуса №8 во время движения вдруг резко затормозил, из-за чего в салоне упала 68-летняя пенсионерка. Виновник скрылся с места ЧП, а пострадавшей пришлось обратиться в больницу за помощью.

По данному факту проводится проверка. На водителя троллейбуса составлен административный протокол.

Как сообщалось ранее, к 2018 году в Саранске поменяют схему маршрутов. Над ее разработкой работают не только лишь местные, но и московские профессионалы.

Источник: gibdd.ru/r/13