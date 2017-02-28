Четверых породистых бычков привезли в Мордовию из Ленинградской области

Поголовье быков мордовской организации по искусственному осеменению стало шире на 5 особей. Как сообщили в минсельхозе региона, один бычок был получен внутри региона, еще четверых завезли с племенного завода в Ленинградской области.

О "новичках" известно, что их отцы занимают лидирующие позиции по оцененному потомству с наивысшим индексом племенной ценности в России, США, Германии и Канаде. Теперь бычкам предстоит пройти ряд экспертиз, после чего станет ясно, каким образом их лучше всего использовать в хозяйстве Мордовии.

Как сообщалось ранее, в течение января 2017 года продуктовая корзина в среднем по России подорожала на 24,5 рубля. Теперь условный (минимальный) набор продуктов на человека стоит 3 726,4 рублей.

Мордовия занимает третье место по дешевизне продуктов - 3102,5 рублей (подорожание за январь +1,2%).

Источник: Минсельхоз Мордовии