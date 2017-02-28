Саранский автомеханический техникум будет обучать трактористов

Саранский автомеханический техникум активно обучает и выпускает в свет механизаторов, которые крайне нужны коммунальному хозяйству столицы РМ. В настоящее время по автодорожному профилю в техникуме обучаются 12 человек.

Напомним, что еще совсем недавно в администрации города не могли определиться, какое учебное заведение сможет обеспечить коммунальные службы надежными кадрами. На сегодняшний день эта проблема, судя по всему, решена.

Кроме того, в автомеханическом техникуме будут организованы курсы переподготовки кадров. Напомним, что всем сотрудникам автобазы администрации Саранска в канун ЧМ по футболу 2018 года придется пересесть на тракторы и прочую спецтехнику с легковых автомобилей.

Источник: izvmor.ru