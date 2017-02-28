7 борцов из Мордовии поедут на Первенство России в Новосибирск

Борцы греко-римского стиля из Мордовии удачно выступили на первенстве ПФО в Набережных Челнах. Спортсмены из региона-13 привезли домой 7 медалей, сообщили в СШОР по борьбе им А. Мишина.

Единственную золотую медаль завоевал Олег Поздяев (весовая категория до 74 кг). Серебро в активе Заурбека Тхаитлова (до 66 кг). Бронзовые медали завоевали: Дмитрий Костин (до 50 кг), Руслан Бичурин (до 60 кг), Михаил Депцов (до 66 кг), Абдувахаб Асаинов (до 66 кг) и Денис Инзаркин (до 98 кг)

Все победители и призеры получили путевки на Первенство России. Оно состоится с 23 по 26 марта в Новосибирске.

Как сообщалось ранее, борцы из Пензы с 1 марта 2017 года начнут тренировочный сбор по греко-римской борьбе в Саранске.