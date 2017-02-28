Владимир Волков занял 15-е место в рейтинге лучших губернаторов РФ

Глава Мордовии Владимир Волков вошел в число 20 лучших губернаторов регионов России. Руководитель региона-13 расположился на 15-м месте в рейтинге, подготовленном Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" по итогам января-февраля 2017 года.

Таким образом, Волков поднялся сразу на 9 позиций по сравнению с итогами 2016 года. Среди губернаторов регионов ПФО Волков занял третье место, уступив лишь главе Татарстана Рустэму Минниханову (5-е место) и Рустэму Хамитову (Башкортостан, 11-е место).

Лидерами рейтинга стали Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ), Сергей Собянин (Москва) и Владимир Якушев (Тюменская область).