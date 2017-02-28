Мордовский лыжник Артем Мальцев победил в спринте на III зимних Всемирных военных играх

Лыжник из Мордовии Артем Мальцев выиграл III зимние Всемирные военные игры. В тандеме с Николаем Мориловым из Тюменской области он показал лучшее время в командном спринте свободным стилем. Остальные два места на пьедестале заняли представители Франции и Финляндии.

"Передо мной стояла задача быть в группе, я с ней справился, и в результате у нас с Николаем все получилось удачно", - сказал Артем после гонки.

Как сообщалось ранее, лыжница из Мордовии Анастасия Седова заняла 9 место в скиатлоне на 15 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти. Победительницей стала Марит Бьорген из Норвегии, на втором месте финишировала финка Криста Пармакоски, бронзу завоевала шведка Шарлотта Калла.

Источник: izvmor.ru