Рауль Шакирзянов из Мордовии - бронзовый призер Кубка России по лыжным гонкам

Лыжник из Мордовии Рауль Шакирзянов занял третье место на Кубке России по лыжным гонкам. Финальные заезды состоялись в Сыктывкаре, сообщили в КСШОР по РМ.

Шакирзянов показал время 33 минуты 34.4 секунды в гонке на 15 км свободным стилем и стал обладателем бронзовой награды. Победу одержал Ермил Вокуев (Коми), вторым стал Андрей Мельниченко (Красноярский край).

Как сообщалось ранее, лыжник из Мордовии Артем Мальцев выиграл III зимние Всемирные военные игры. В тандеме с Николаем Мориловым из Тюменской области он показал лучшее время в командном спринте свободным стилем. Остальные два места на пьедестале заняли представители Франции и Финляндии.

Источник: КСШОР по РМ