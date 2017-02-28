Виновником ДТП в Мордовии, в котором пострадали 5 человек, стал военный из Нижегородской области

Стали известны подробности крупного ДТП в Мордовии, в котором пострадали 5 человек. Напомним, инцидент случился 23 февраля на дороге Темников — Саров, где столкнулись "четырнадцатая" и "десятка".

В ГИБДД Мордовии сообщили, что виновником аварии стал военный из Нижегородской области на ВАЗ-2114. Из-за скользкой дороги он потерял контроль над машиной и вылетел на "встречку", где и врезался в "десятку".

В результате столкновения пострадал сам виновник ДТП, которому понадобилась госпитализация. Также в больницу "загремели" водитель и пассажир второго авто. Двое пассажиров "десятки" после оказания помощи были отпущены домой, так как их травмы оказались не слишком серьезными. У водителей взята кровь на анализ.

Источник: gibdd.ru/r/13