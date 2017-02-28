В Рузаевке идет розыск водителя, который скрылся, сбив человека на улице Маяковского

Госавтоинспекция Рузаевки разыскивает водителя, который совершил наезд на пешехода. Инцидент случился 24 февраля на ул. Маяковского, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

В тот день около 19:00 55-летний мужчина шел по дороге навстречу движению, как вдруг на него наехал неустановленный автомобиль. Водитель предпочел скрыться с места ЧП, его личность до сих пор не установлена. Пешеход с различными травмами был госпитализирован.

В настоящее время полиция продолжает искать виновника ДТП.

Как сообщалось ранее, в Новосибирской области разыскивается 34-летний уроженец Саранска Эдуард Курмаев. Полицейские подозревают мужчину в причинении тяжкого вреда здоровью.

Источник: gibdd.ru/r/13