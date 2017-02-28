Матч ЦСКА - "Зенит" будет судить саранский арбитр Александр Егоров

Арбитр из Саранска Александр Егоров будет работать на центральном матче 18-го тура российской футбольной Премьер-лиги между московским ЦСКА и "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Помогать Егорову будут судьи на линиях Алексей Лунев (Новосибирск) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный судья – Тимур Арсланбеков, инспектор – Михаил Ходырев (оба – Москва).

Матч ЦСКА – "Зенит" пройдет 4 марта в Москве. Обе команды являются преследователями "Спартака" в чемпионской гонке. На сегодняшний день "Зенит" занимает 2-е место в таблице и отстает от красно-белых на 5 очков, ЦСКА расположился на 3-й позиции, проигрывая "Спартаку" 8 пунктов.

Источник: РФС