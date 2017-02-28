В Саранске осталось всего 4 школы, полностью закрытых на карантин по гриппу

В Саранске становится все меньше школ, которые не работают по причине карантина по гриппу. На сегодняшний день в столице РМ закрыто 4 учебных заведения – №1, №11, №16 и №37.

Напомним, по состоянию на 20 февраля на территории республики учебный процесс был приостановлен в 20 школах, 11 из которых находились в Саранске.

Частично были закрыты 109 классов в 26 школах, в том числе 97 классов в 21 школе Саранска. Кроме того, полностью был закрыт детский сад в Рузаевке, а также 11 групп в 5 дошкольных учреждениях региона-13.

В середине февраля сообщалось, что все больше жителей Мордовии заболевают так называемым "гонконгским гриппом" (штамм A(H3N2).

Источник: izvmor.ru