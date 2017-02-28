Погода подкорректировала ход первенства России по спортивному ориентированию в Саранске

Президент Федерации спортивного ориентирования Мордовии Олег Гуменчук подвел итоги первенства России, которое прошло в Саранске. По его словам, немалые коррективы в ход соревнований внесла теплая погода, из-за чего снег подтаял, а дистанция стала мягкой.

"Готовиться к первенству мы начали с декабря, делали дополнительные дорожки, тропинки, по которым спортсмены должны были выбирать путь и бежать дистанцию. Всего таких дорожек мы сделали в общей сложности километров 300-400. Спортивный актив, тренеры организовывали субботники, убирали, чистили эти дорожки. Но во время соревнований погода была теплой, снег подтаял, и лыжня просела, стала мягкой. Кое-где обнажились поваленные стволы деревьев, ветки, которые раньше были под снегом.

Никаких протестов со стороны спортсменов и тренеров не было. Все всё прекрасно понимали, все соревновались в равных условиях. Было сломано немало палок, лыж, но, как говорится, спорт есть спорт", - сказал Гуменчук.

Напомним, участие в первенстве приняли более 500 спортсменов из 32 регионов страны.

Источник: izvmor.ru