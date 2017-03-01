Житель Саранска до смерти забил приятеля по время пьянки

45-летнего жителя Саранска обвинили в смертельном избиении приятеля. Подробности дела сообщили в региональном СКР.

Как стало известно, 13 декабря 2016 года обвиняемый распивал спиртное в квартире у 49-летнего знакомого на улице Т. Бибиной, у которого жил в течение нескольких дней до трагедии. В ходе распития и возникшей ссоры гость стал избивать хозяина квартиры. Пострадавший получил смертельные травмы и умер на месте ЧП.

В настоящее время дело передано в суд.

Как сообщалось ранее, правоохранители Саранска задержали водителя троллейбуса, ставшего виновником происшествия, в результате которого пострадала пожилая женщина. Инцидент случился на улице Гагарина днем 26 февраля.

Источник: mordovia.sledcom.ru