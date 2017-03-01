В Мордовии 65-летний пенсионер-педофил надругался над 6-летней соседкой

В Зубово-Полянском районе Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении пенсионера, который обвиняется в сексуальном надругательстве над ребенком. В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что 30 сентября 2016 года 6-летняя девочка гуляла возле дома 65-летнего мужчины, с которым ее семья проживала по соседству. Ребенок помогал соседу собирать виноград.

Мужчина улучил момент, когда на улице не было никого, кроме него и ребенка, и совершил в отношении соседской девочки "действия сексуального характера", отметили в ведомстве. Вскоре о случившемся узнала мать потерпевшей. Женщина сразу же обратилась с заявлением в полицию. Мужчина был задержан и заключен под стражу.

Проведенная судебная экспертиза признала мужчину вменяемым. Теперь его судьбу решит суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru