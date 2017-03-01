Воспитателя из Саранска наказали за халатность, из-за которой первоклассник повредил 2 зуба

Прокуратура Октябрьского района Саранска провела проверку в одной из городских школ после того, как стало известно, что первоклассник, посещающий группу продленного дня, во время прогулки упал и ударился о лед. В результате у ребенка оказались повреждены два зуба, сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что воспитатель утаила этот инцидент. Администрация школы также не оповестила родителей первоклассника о полученной травме.

После вмешательства прокуратуры воспитатель была привлечена к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в учебном заведении разработана инструкция, которая обязывает педагогов действовать в определенном порядке при несчастных случаях с учащимися.

Источник: prokrm.ru