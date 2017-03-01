Мордовский суд вынес приговор футболисту за наркотики

В понедельник, 27 февраля, Ленинский суд огласил вердикт бывшему футболисту "Мордовии" и столичного "Динамо" Кириллу Курочкину.

Прежде один из наиболее одаренных и многообещающих спортсменов Мордовии отличился неспортивным действием и стал фигурантом уголовного дела о противозаконном обороте наркотиков. Три года лишения свободы условно – таков вердикт Ленинского суда.

Напомним, что новость о задержании Кирилла Курочкина с наркотиками в ноябре прошедшего года не афишировалась. Достоянием гласности данная информация стала только через несколько дней. Корреспондентам стало известно, что в куртке у спортсмена нашли десять грамм синтетического наркотика.

Источник: izvmor.ru