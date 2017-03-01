В Саранске несколько улиц остались вчера без отопления

В 4-м микрорайоне Химмаша несколько многоэтажных домов вчера остались без отопления.

Сообщается, что без тепла оказались жители улиц Ярославская, Волгоградская, Косарева, Девятаева и проспекта 70 лет Октября. Принимая во внимание, что данные улицы застроены многоэтажками, речь идет о сотнях квартир.

В настоящее время последствия коммунальной аварии устранены.

Ранее сообщалось, что в Саранске становится все меньше школ, которые не работают по причине карантина по гриппу. На сегодняшний день в столице РМ закрыто 4 учебных заведения – №1, №11, №16 и №37.

Источник: izvmor.ru