В Мордовии полиция задержала 33-летнего наркомана

Работники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия совместно с инспекторами ДПС задержали подозреваемого в хранении наркотиков.

На трассе г. Ардатов - п.Тургенево для проверки документов представители полиции приостановили "ВАЗ-2115" под управлением жителя с.Редкодубье. Кроме шофера, в салоне авто находился пассажир, 33-летний прежде судимый уроженец г.Ардатова, который при виде работников полиции стал заметно волноваться. В связи с чем было принято решение о личном досмотре мужчины. Вследствие работники полиции в кармане его куртки выявили вещество растительного происхождения с особым ароматом, которое было изъято и направлено на изучение.

Как оказалось позже, согласно итогам проведенной экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством "канабис" массой 24,6 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия