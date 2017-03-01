Школьные автобусы в Мордовии могут быть опасны для жизни

Сотрудники прокуратуры Мордовии выявили 260 нарушений в рамках проверки безопасности организованных перевозок детей автомобильным транспортом.

Сообщается, что вскрылись факты эксплуатации школьных автобусов без зимних шин, с поврежденными ремнями безопасности, негодными для использования огнетушителями и аптечками.

Помимо этого не все транспортные средства были оборудованы тахометрами. Некоторые шоферы отправлялись в рейс без медосмотров, а в одном случае школьным автобусом управлял прежде судимый мужчина.

В целях ликвидации нарушений внесено 57 представлений, возбуждено 5 дел об административных преступлениях.

Источник: izvmor.ru