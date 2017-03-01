Жительницу Саранска "развели" на 3 тысячи рублей

В МВД Мордовии обратилась 26-летняя уроженка Саранска с заявлением о мошенничестве.

Пострадавшая рассказала полицейским, что она поместила объявление о реализации детской коляски на веб-сайте бесплатных объявлений. Позднее ей перезвонил потенциальный покупатель и предложил внести предоплату, осуществив безналичный расчет. Незнакомец попросил продиктовать ему сведения банковской карты, в том числе код, который поступил на мобильный телефон пострадавшей. Спустя какое-то время девушка получила извещение, что с ее счета списано более 3 тысяч рублей.

Согласно данному прецеденту ведется проверка. Розыск обвиняемых не прекращается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия