В Мордовии разыскивают без вести пропавшего Любина Николая Николаевича

Полиция Саранска объявила в розыск без вести пропавшего уроженца с.Тимирязево Ивановской области Любина Николая Николаевича, который 13 февраля текущего года ушел с подворья монастыря, расположенного в с. Ст. Шайгово.

14 февраля 2017г. примерно в 16:50 часов Любин был замечен на автовокзале г. Саранск по ул. Полежаева, 184.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы длинные, носит бороду.

Был одет: болоньевая куртка черного цвета, черные брюки, на ногах черные ботинки.

При получении информации о местонахождении разыскиваемого просим сообщить в полицию.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия