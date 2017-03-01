В пятницу, 3 марта, в МГУ им. Н. П. Огарева выберут "Сударушку – 2017".

Сообщается, что за титул будут сражаться представительницы факультетов, институтов и студенческого городка. Из числа конкурсанток - Вице-мисс Мордовского университета 2014 года Е. Герасименко, а еще участницы состязания "Татьяна Поволжья – 2017" Т. Паршина и Т. Шапкина.

Начало мероприятия запланировано на 17:00. Билеты можно купить предварительно в студенческом совете университета либо в ДКИ перед началом состязания.

Напомним, конкурс проходит в вузе с 1996 года. В минувшем году за право стать лучшей из лучших сражались 16 девушек. "Мисс Мордовского университета" стала учащаяся медфакультета Елена Куликова.

Источник: izvmor.ru