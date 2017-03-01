В Саранске продолжается борьба с автолюбителями, которые мешают уборке снега

За минувшую неделю на штрафстоянки в Пролетарском районе Саранска было вывезено18 автомобилей, мешавшие уборке снега.

Напомним, что с приходом зимы в Саранске начали действовать правила о парковке автотранспорта на обочинах по четным и нечетным числам. Но далеко не все водители соблюдают их. Для того чтобы очистить проезжую часть от снега, коммунальщикам ничего не остается делать, как прибегнуть к эвакуации машин. На помощь им приходят работники республиканской Госавтоинспекции.

Напоминаем, что запрещающие знаки начинают действовать с 00:00 до 06:00. Таким образом, в ночь на четное число, владельцы автомобилей обязаны припарковать собственное авто на четной стороне улицы.

Источник: izvmor.ru