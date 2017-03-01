В Саранске 158 домов и 4 школы по-прежнему остаются без тепла и горячей воды

Согласно сведениям министерства ЖКХ и гражданской защиты населения из-за прорыва на теплотрассе без тепла и горячей воды остаются 158 многоквартирных зданий, в которых проживает приблизительно 15 тыс. человек.

Также в "зону" аварии попали пара детских садов, 4 школы и одна больница.

"В настоящее время ведутся необходимые технологические мероприятия, которые позволят незамедлительно ликвидировать последствия аварии", - заявил министр ЖКХ и гражданской защиты населения Мордовии Алексей Тюркин.

Напомним, что в Саранске из-за прорыва на трубопроводе без тепла остаются жители улиц Ярославская, Волгоградская, Косарева, Девятаева и проспекта 70-лет Октября.

Источник: izvmor.ru