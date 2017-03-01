Жителя Саранска "поймали" с обрезом

В Мордовии задержали мужчину, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении оружия.

При проверке оперативных данных представители полиции остановили в с.Кемля 32-летнего уроженца Саранска. В процессе личного досмотра у представители сильного пола выявили и конфисковали обрез одноствольного охотничьего ружья "ЗК".

Экспертиза продемонстрировала, что обрез сделан кустарным способом из гладкоствольного охотничьего оружия 20 калибра.

Арестованный мужчина объяснил, что охотничье ружье обнаружил в заброшенном здании на карнизе. В этот же день он спилил ножовкой часть ствола и изготовил обрез.

Согласно предварительным сведениям, оружие гражданин подразумевал вывезти в Саранск с целью реализации.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия