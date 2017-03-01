Жителя Саранска "поймали" с обрезом

В Мордовии задержали мужчину, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении оружия.
При проверке оперативных данных представители полиции остановили в с.Кемля 32-летнего уроженца Саранска. В процессе личного досмотра у представители сильного пола выявили и конфисковали обрез одноствольного охотничьего ружья "ЗК".
Экспертиза продемонстрировала, что обрез сделан кустарным способом из гладкоствольного охотничьего оружия 20 калибра.
Арестованный мужчина объяснил, что охотничье ружье обнаружил в заброшенном здании на карнизе. В этот же день он спилил ножовкой часть ствола и изготовил обрез.
Согласно предварительным сведениям, оружие гражданин подразумевал вывезти в Саранск с целью реализации.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия