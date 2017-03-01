Полиция Мордовии раскрыла кражу 520 килограмм комбикорма с сельхозпредприятия

В Мордовии задержали мужчину, подозреваемого в краже комбикорма.

На автодороге в ста метрах от с.Каньгуши инспекторы ДПС приостановили авто "ГАЗ-322173" под управлением жителя Ельниковского района. В процессе осмотра транспортного средства в салоне представители полиции выявили 12 мешков с комбикормом общим весом 520 килограмм без сопроводительных документов.

В ходе проведения проверки было определено, что данный мужчина работает в с.Стародевичье на откормочно-товарной ферме шофером. Несколько мешков зернофуража его попросил помочь перевезти один из руководителей местного сельхозпредприятия.

Как оказалось позже, подозреваемый, используя собственное служебное положение, осуществил кражу вверенного ему имущества. Введя в заблуждение шофера того же предприятия, он попросил его доставить мешки по конкретному адресу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия