В Мордовии свыше 1,5 тысячи человек получат новое жилье до 1 сентября

В рамках реализации проекта переселения граждан из аварийного жилища в прошлом году в новенькие квартиры переехали 5700 человек.

Для них созданы 115 тысяч кв.м. жилища в 400 новейших зданиях. Вплоть до 1 сентября текущего года необходимо ввести в строй 23 тыс. кв.м. нового жилья и переселить чуть более 1,5 тысячи человек.

Для решения поставленных задач особый интерес на соблюдение сроков и качества строительства необходимо обратить главам Саранска, Торбеевского и Краснослободского районов.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю на штрафстоянки в Пролетарском районе Саранска было вывезено 18 автомобилей, мешавших уборке снега.

Источник: izvmor.ru