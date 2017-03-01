В Мордовии бизнесмена наказали за трудоустройство экс-чиновницы

Прокуратура Мордовии проверила работу ИП Скопцовой.

Как оказалась, у данного бизнесмена в должности менеджера отдела закупок работает женщина, прежде работавшая на должности главного специалиста отдела по управлению муниципальной собственностью управления имущественных отношений администрации Ковылкинского района.

Новый работодатель нарушила закон, в 10-дневный срок со дня заключения трудового соглашения с прежним муниципальным служащим не сообщив экс-работодателю. ИП оштрафована.

Ранее сообщалось, что сотрудники прокуратуры Мордовии выявили 260 нарушений в рамках проверки безопасности организованных перевозок детей автомобильным транспортом.

Источник: izvmor.ru