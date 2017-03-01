Саранску выделят 200 млн для благоустройства улиц Васенко, Ботевградской и Т. Бибиной

Составные части организации общественной среды — это освещение, тротуары, пешеходные дорожки, парки, остановки, детские и спортивные площадки.

На благоустройство территорий будет выделено в нынешнем году 190 млн рублей, а для Саранска дополнительно 200 миллионов. В столице Мордовии будут благоустроены дворы и модернизированы улицы Васенко, Ботевградская, Бибиной, улица Октябрьская в п. Николаевка.

В шести пригородных селах построят водопроводы.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации проекта переселения граждан из аварийного жилища в прошлом году в новенькие квартиры переехали 5700 человек.

Источник: izvmor.ru