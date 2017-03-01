Владимир Волков: Через 5 лет в школах Мордовии не останется второй смены

Глава Мордовии Владимир Волков в Послании Государственному Собранию РМ заявил, что в течение пяти лет все без исключения школы республики обязаны перейти на работу в одну смену.

По словам Волкова, к 2025 году все школьные сооружения обязаны быть оборудованы в соответствии с современными требованиями.

Ранее сообщалось, что Саранский автомеханический техникум активно обучает и выпускает в свет механизаторов, которые крайне нужны коммунальному хозяйству столицы РМ. В настоящее время по автодорожному профилю в техникуме обучаются 12 человек.

Источник: izvmor.ru