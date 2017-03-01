В Саранске разыскивают мошенницу

Полиция Мордовии устанавливает личность и местонахождение неизвестной женщины, подозреваемой в хищении денег в Саранске.

Согласно предварительным сведениям, 24 февраля текущего года подозреваемая неславянской внешности, находясь в помещении торгово-развлекательного центра "Сити-Парк", путем мошенничества и злоупотребления доверием" завладела денежными средствами в размере 4 000 рублей, принадлежащими сотруднице торговой точки.

Приметы подозреваемой: на вид рост 160-165 см, волосы темные.

Была одета: темное пальто, юбка черного цвета, на голове платок, на ногах темные сапоги с опушкой, в руках черная сумка.

Всем, кому что-либо известно о личности разыскиваемой, просьба сообщить в полицию.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия