Сроки сдачи новостроек

Современное жилье в Екатеринбурге – роскошь, доступная каждому



Приобретение недвижимости – выгодное вложение средств, улучшение качества жизни и даже возможность построения бизнеса. Согласитесь, весомые преимущества в пользу выбора собственного жилья. Приобрести современные квартиры, апартаменты в Екатеринбурге в удобном месте можно благодаря строительной компании с более чем 20-ти летним стажем на рынке возведения объектов. В компанию «ТЕН» входит группа надежных застройщиков, которые занимаются строительством целых жилых комплексов, центров с самостоятельной инфраструктурой и отличной транспортной развязкой. На сегодняшний день «ТЕН» презентует несколько незавершенных объектов в процессе активного строительства, что подразумевает сдачу в эксплуатацию жилья в период 2017-2018 годов.



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Если у вас запланировано приобретение жилья, расширение и вы готовы к рассмотрению вариантов, предлагаем изучить на сайте компании новостройки со сроком сдачи в 2017 году: уютные, комфортные. Застройщик готовит к сдаче три крупных современных объекта. Предположительная дата ввода одного из них – второй квартал 2017 года, т.е. желающим следует поторопиться.

В первом полугодии «ТЕН» планирует ввести в эксплуатацию комплекс жилых домов с самостоятельной инфраструктурой: ЖК «Эврика». Высотные дома снабжены индивидуальным паркингом, детскими площадками, красивой придомовой территорией. Апартаменты готовятся к сдаче «под ключ» с качественными отделочными работами, подведенными коммуникациями.

Все квартиры в жилом комплексе оснащены по последним технологическим параметрам:

• Скоростной интернет.

• Телевидение.

• Охранные системы с видео и аудио установками.

• Тепло- и энергосберегающее оборудование.

Все это повышает интерес современному комплексу «Эврика».

Независимо от количества комнат, в выбранной квартире будет присутствовать просторный санузел, светлый балкон, кухня-столовая. Роскошь, доступная каждому. Приобрести это великолепие возможно любым удобным для вас способом:

• Одноразовая оплата с применением скидки.

• Покупка в рассрочку согласно графика погашения.

• В ипотеку при содействии банков-партнеров.

Можете забронировать апартаменты на сайте, выбрать способ оплаты, и менеджер свяжется с вами для уточнения всех деталей и оформления соглашения.





Отличный мотив для ближайших перспектив



Удобная система расчетов, скидки при стопроцентном взносе делают инвестиции в недвижимость прозрачными и выгодными. Воспользуйтесь данной мотивацией для приобретения роскошного жилья.

Для желающих обзавестись недвижимостью в недалекой перспективе предлагаем ознакомиться с жилыми объектами МКР «Светлый», клубный дом «Эверест» - новостройки со сроком сдачи в 2018 году. МКР готов радушно принять владельцев в первом и четвертом квартале соответственно. Невзирая на кажущийся запас времени, cоветуем поторопиться, ведь в микрорайоне «Светлом» уже сегодня забронированы квартиры в четырех высотках из пяти!



Удобное расположение комплексов, транспортная развязка, наличие современных торговых центров, аптек, паркингов сделают проживание в квартирах комфортным, спокойным.

Приобретайте недвижимость на выгодных условиях от группы организаций «ТЕН» и вы ни дня не пожалеете о своем выборе и вложении средств!