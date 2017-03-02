Лечение пульпита и восстановление передних зубов в стоматологической клинике

Стоматологические услуги сегодня предоставляются различными клиниками, которые вынуждены работать в условиях здоровой конкуренции. По доступной стоимости их можно получить в новом медицинском учреждении. Его специалисты применяют в своей работе новейшие мировые технологии. Они помогают восстанавливать эстетичность и функциональность зубного ряда, независимо от степени его разрушения. Одним из популярных видов стоматологических услуг в новой клинике является восстановление передних зубов. Многих пациентов интересует реставрация природных элементов, так как это помогает возвратить ослепительную улыбку.



Выбор материалов и метода восстановления зубных элементов зависит от конкретных стоматологических проблем. Если имеет место разрушение моляра, то страдает жевательная функция ротовой полости. При этом врачу-стоматологу очень важно провести ее качественное восстановление. Для этого используются прочные пломбировочные составы. Сегодня большой популярностью пользуется композитная реставрация зубов, при которой используются виниры. Их установка занимает несколько часов. Прочность материала гарантируется использованием света галогенных ламп.



При восстановлении передних зубов часто используется метод протезирования с помощью коронок. Искусственные элементы изготавливаются из различных материалов. Наиболее эффективными считаются изделия из металлокерамики. Они не вызывают аллергических реакций и устойчиво переносят физические нагрузки. Бюджетные варианты коронок производятся из прочного пластика. Такие изделия требуют тщательного ухода, так как они склонны к образованию биологических отложений и впитыванию красящих веществ.



Лечение пульпита также является популярной услугой, которой сегодня занимаются специалисты стоматологической клиники. Такая болезнь сопровождается резкими болями, поэтому пациенты страдают от расстройства сна или приема пищи. Избавить клиентов от страданий – это главная задача профессиональных стоматологов. Они занимаются ликвидацией воспалительного очага и стимуляцией процесса заживления и дентинообразования. В обязанность врача входит также восстановление формы и функциональности зубной пластинки. Стоимость услуги зависит от вида и качества использованного стоматологического материала, а также степени повреждения зубного ряда. На формирование цены влияет также сложность выбранного медицинского метода.