Мордовия получит 5 млрд рублей на дорожное строительство

Глава Мордовии Владимир Волков на ежегодном Послании Госсобранию РМ заявил, что республика получит почти 5 млрд рублей на дорожное строительство.

По словам Волкова, в республике предстоит "починить" и построить приблизительно 90 километров федеральных путей и 37 км региональных и местных.

Глава республики обозначил, что в текущем году продолжится строительство Восточного обхода Саранска. Будет произведено восстановление некоторых участков дорог: подъезд к Саранску от автодороги М-5, Нижний Новгород-Саранск-Пенза-Саратов и Саранск-Ульяновск. По словам Волкова, огромное роль строительство этой дороги имеет на участке от села Дубенки вплоть до границы с Ульяновской областью.

Источник: izvmor.ru