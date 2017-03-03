Жительница Саранска лишилась 10 тысяч рублей при продаже автозапчастей

В МВД Мордовии обратилась 40-летняя уроженка Саранска с заявлением о мошенничестве.

Пострадавшая рассказала полицейским, что разместила объявление о реализации запасных частей для авто "Форд" на популярном веб-сайте "Avito.ru". В контактных данных она указала личный номер телефона. Через какое-то время женщине перезвонил неизвестный и заявил о намерении купить запчасти. Мужчина предложил осуществить оплату с помощью банковской карты. Женщина согласилась и продиктовала звонившему данные о собственной банковской карте. Уже после чего на ее мобильный телефон поступило СМС с кодом, который она также рассказала мошеннику.

Вследствие с банковской карты пострадавшей мошенническим путем были списаны 9,5 тысяч рублей.

По данному прецеденту ведется проверка.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия