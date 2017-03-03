Названия саранских улиц перевели на английский язык

С наступлением марта на саранских зданиях "освежили" таблички с наименованием улиц.
В преддверии ЧМ-2018 они получили поистине европейский вид. Наименования улицы теперь же указывается не только лишь на русском и двух национальных языках, однако и на английском.
Сейчас четырехязычные названия улиц украсят только лишь здания, находящиеся в центре Саранска. Позже этот опыт распространится на все саранские здания.
Как сообщили в городской администрации, это не окончательный вариант. Каким окажется вид аншлагов, еще предстоит решить.
Ранее сообщалось, что глава Мордовии Владимир Волков на ежегодном Послании Госсобранию РМ заявил, что республика получит почти 5 млрд рублей на дорожное строительство.
Источник: izvmor.ru