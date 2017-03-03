В Саранске загорелась многоэтажка на улице Севастопольская

В Саранске произошел пожар.

Инцидент случился на ул. Севастопольская, где загорелась квартира в многоэтажке №90.

Прибывшие на место вызова пожарные оперативно справились со своей задачей.

В результате пожара никто не пострадал. Из огня спасатели вытащили мужчину.

На данный момент эксперты устанавливают причины возгорания.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 февраля в Мордовии боролись с серьезным пожаром. Как сообщили в пресс-службе МЧС, спасатели до 2 часов ночи боролись с последствиями возгорания в Зубовой Поляне, где на улице Рабочая загорелся жилой дом.

Информация об инциденте поступила в 19:22. По предварительным данным, в огне никто не пострадал.

Источник: izvmor.ru