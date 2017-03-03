Мордовские борцы вернулись с первенства ПФО мастерами спорта

В Набережных Челнах завершилось первенство ПФО по борьбе среди юниоров. Представители Мордовии по итогам турнира завоевали 5 медалей и путевки на первенство России, которое состоится в Кемерово в конце марта.

Кроме того, некоторые спортсмены выполнили нормативы мастеров спорта.

Первые места заняли Андрей Иванов (весовая категория 55 кг, выполнил норматив МС) и Николай Чернов (66 кг, выполнил норматив МС). Серебряные медали в активе Олега Поздяева (74 кг, выполнил норматив МС) и Вадима Гранкова (84 кг). Бронзу завоевал Дамир Рахимов (74 кг).

Кроме того, Иван Смирнов занял 5-е место в весе 60 кг, а Александр Матлабов стал 5-м в весе 55 кг.

Источник: izvmor.ru