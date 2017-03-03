Александр Борисов - главный арбитр матча "Мордовия" - "Сибирь"

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матче 25-го тура ФНЛ между "Мордовией" и "Сибирью". Первый после зимнего перерыва матч чемпионата состоится 8 марта.

Главным арбитром поединка, который пройдет в Саранске, будет Александр Борисов из Самары. Помогать ему будут Александр Шимарыгин (Сосновый Бор) и Александр Приходько (Москва). Инспектор матча - Александр Костин (Москва), делегат - Максим Шаров (Санкт-Петербург).

Как сообщалось ранее, арбитр из Саранска Александр Егоров будет работать на центральном матче 18-го тура российской футбольной Премьер-лиги между московским ЦСКА и "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Этот матч пройдет 4 марта.