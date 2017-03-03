В новом сезоне состав ФК "Мордовия" наполовину будет состоять из местных воспитанников

Глава Мордовии Владимир Волков, выступая с ежегодным Посланием Госсобранию республики, затронул и проблемы главного футбольного клуба региона. По словам Волкова, в следующем сезоне не менее половины состава ФК "Мордовия" должны составлять местные воспитанники.

Аналогичный упор на доморощенных спортсменов, а не на легионеров, планируется сделать и в других видах спорта, однако в приоритете – именно футбол. Напомним, что в 2018 году Саранск будет принимать матчи футбольного чемпионата мира.

К слову, от приглашения высококлассных зарубежных тренеров Волков отказываться не призывает.

"Приглашения профессиональных тренеров с именем оправданы и дают свои результаты", - подчеркнул глава региона.

Источник: e-mordovia.ru