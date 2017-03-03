Порфененко: Двери в основу "Мордовии" для местных воспитанников теперь будут открыты всегда

Директор ФК "Мордовия" Алексей Порфененко рассказал, как в клубе планируют выполнять указание главы региона Владимира Волкова, озвученное во время Послания Госсобранию РМ. Напомним, Владимир Волков заявил, что с нового сезона в составе "Мордовии" должно быть не менее половины местных воспитанников.

"8 из 25 футболистов, прошедших с "Мордовией" два февральских сбора, являются воспитанниками мордовского футбола, что составляет порядка 30% игрового состава. Шесть местных игроков заявлены за наш клуб. К сожалению, невозможно было заявить Евгения Увина, который, в отличие от остальных ребят, не имел действующего профессионального контракта. Соответственно, запрет на регистрацию новых игроков, наложенный на клуб по причине накопившихся долгов, не позволил внести перспективного голкипера в заявку. Существуют сложности по Роману Калюжному - ввиду выступлений за крымский клуб. Вопрос по нему будет рассмотрен 7 марта - в комитете по статусу игроков РФС.

Тренируясь в одной обойме с опытными мастерами, которыми "Мордовия" располагает, каждый из наших молодых парней способен прибавить и постепенно вырасти в полноценного игрока основы. Мы очень рассчитываем, что в ближайшем будущем доморощенная футбольная смена будет составлять костяк главной команды республики.

Двери в главную команду республики для местных воспитанников теперь будут открыты всегда", - заявил Порфененко.

Источник: fc-mordovia.ru