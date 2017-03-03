Мустафин: "Мордовия" будет вести нацеленную работу по привлечению молодых футболистов

И.о. главного тренера "Мордовии" Марат Мустафин рассказал, что в клубе будут планомерно выполнять указание главы региона Владимира Волкова, озвученное во время Послания Госсобранию РМ. Напомним, Волков заявил, что с нового сезона в составе "Мордовии" должно быть не менее половины местных воспитанников.

"Качественный переход молодых игроков из футбольной школы в главную команду - задача, которая требует грамотного и скрупулезного подхода в работе. Клуб, представляющий целый регион, по своему определению должен опираться на доморощенные кадры. В данном направлении мы настроены вести нацеленную работу. Будем пристально следить за перспективными местными футболистами, привлекать своих ребят к тренировкам, совершенствовать их мастерство. Необходимо предоставить шанс каждому", - подчеркнул Мустафин.

Источник: fc-mordovia.ru