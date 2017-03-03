Директора ФК "Мордовия" переизбрали в Общественный совет при МВД РМ

Директор футбольного клуба "Мордовия" Алексей Порфененко 2 марта был переизбран в Общественный совет при МВД РМ. Отметим, что Порфененко – единственный представитель спортивной сферы в данной организации.

Данное событие состоялось в рамках заседания Общественного совета созыва 2017 - 2019 годов. Участие в заседании принял глава МВД Мордовии генерал-майор полиции Юрий Арсентьев.

В ходе мероприятия председатель Общественного совета при МВД РМ Николай Колесник подвел итоги работы предыдущего созыва. После обсуждения отдельных организационных моментов вновь назначенные члены Общественного совета приняли план работы на 2017 год.

Источник: fc-mordovia.ru