При пожаре на Севастопольской саранские пожарные спасли беспомощного инвалида

Стали известны подробности пожара, который произошел в Саранске по адресу улица Севастопольская, 90. Напомним, спасателям пришлось эвакуировать из горящего здания 10 человек.

Как сообщили в МЧС Мордовии, к моменту приезда спасателей на место ЧП из окна первого этажа многоэтажки шел густой дым. В этой квартире, по словам свидетелей, в то же время находился мужчина-инвалид, который был не в состоянии выбраться из огня самостоятельно.

Спасатели обнаружили мужчину у балкона соседней комнаты и сразу же начали его эвакуацию. Вытаскивать инвалида на свежий воздух пришлось через окно. К чести соседей, все они приняли участие в этой операции. Благодаря всеобщим усилиям мужчина остался жив и был передан медикам.

Кроме того, пожарные эвакуировали жителей квартир верхних этажей, поскольку дым активно распространялся по подъезду и угрожал здоровью и жизни граждан.

В результате произошедшего пожара частично повреждена мебель и внутренняя отделка. Очаг возгорания находился на диване.

Источник: 13.mchs.gov.ru