Жители Саранска пожаловались на "весенние провалы" на дорогах

На улице Н. Эркая, 26 в Саранске прямо на проезжей части провалился асфальт. Фотографию выложили очевидцы ЧП в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте".

Горожане заметили провал после того, как сошел снег. Автомобилисты призывают друг друга быть осторожными при проезде на этом участке.

Другой очевидец сообщает, что в одном из дворов по проспекту 60 лет Октября также появились "весенние" глубокие ямы. "Такси просто отказывается ехать, глубина ям в некоторых местах доходит до 13 см", - жалуется местный житель.

В комментариях жители города активно рассказывают случаи, когда их автомобили также проваливались в ямы на дорогах.

"Недавно провалился в одну яму. Хорошо, что удар пришелся по сварному шву днища, а не в бампер", – написал Алексей Ефремов.