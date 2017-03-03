В Дубенском районе "Мазда" вылетела в кювет

В Дубенском районе в аварию попал автомобиль "Мазда". Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, иномарка улетела в кювет.

По имеющимся данным, водитель "Мазды" не справился с управлением, в результате чего машина съехала на обочину в придорожный кювет. Сам автомобилист в аварии не пострадал. Однако ремонт автомобиля влетит ему "в копеечку".

Как сообщалось ранее, стали известны подробности крупного ДТП в Мордовии, в котором пострадали 5 человек. Напомним, инцидент случился 23 февраля на дороге Темников — Саров, где столкнулись "четырнадцатая" и "десятка".

В ГИБДД Мордовии сообщили, что виновником аварии стал военный из Нижегородской области на ВАЗ-2114.

Источник: 13.mchs.gov.ru