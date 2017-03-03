Жителей Саранска задержали за разгром в подъезде

Двух жителей Саранска задержали по подозрению в вандализме. Злоумышленники орудовали в подъезде одного из домов по улице Республиканская.

Как сообщили в МВД Мордовии, с заявлением к ним обратился представитель ТСЖ. Он рассказал, что ночью неизвестные разбили 4 двухстворчатые двери, 2 осветительных плафона и 6 электрических выключателей.

Установить личности преступников оказалось несложно. Выяснилось, что вечером молодые люди зашли в ближайший подъезд, распили там спиртное, а затем стали крушить все вокруг. Чтобы завершить "банкет", приятели сожгли составленные на них ранее административные протоколы и разошлись по домам.

Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение. Сейчас устанавливается сумма ущерба от их противоправных действий. Дебоширам грозит по 3 года колонии.

Источник: 13.мвд.рф