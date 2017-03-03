Пенсионерка из Саранска травмировала позвоночник в троллейбусе

Пенсионерка из Саранска получила травму, упав при движении троллейбуса. 69-летняя женщина не удержалась на ногах во время резкого торможения транспорта, сообщили в ГИБДД Мордовии.

В результате женщина сильно ушибла позвоночник. На место происшествия была вызвана бригада "скорой помощи". Женщине оказали помощь на месте, после чего отправили в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, правоохранители Саранска задержали водителя троллейбуса, ставшего виновником происшествия, в результате которого пострадала еще одна пожилая женщина. Инцидент случился на улице Гагарина днем 26 февраля.

Источник: gibdd.ru/r/13