Полиция ищет насильника, напавшего на жительницу Саранска

Полиция Мордовии ищет мужчину, которого подозревают в изнасиловании. Преступление было совершено в Саранске 25 сентября 2016 года.

Как сообщили в СУ СКР по РМ, неизвестному преступнику 35-40 лет, рост 170-175 см. Был одет в болоньевую темно-коричневую куртку на молнии, сапоги резиновые серого или зеленого цвета. Со слов потерпевшей женщины был составлен фоторобот насильника.

Следователи просят всех, кому что-либо известно о данном преступлении, а также тех, кто узнал преступника по фотороботу, обращаться в следственный отдел по Ленинскому району города Саранска по адресу: город Саранск, улица Лихачева, 35А, либо звонить по телефону 55-15-66 или 02.

Источник: mordovia.sledcom.ru