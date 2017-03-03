Продавца магазина "Билайн" в Саранске "развели" почти на 4,5 тысячи рублей при покупке флешки

Полицейские Саранска ищут женщину неславянской внешности, которая подозревается в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 27 февраля в магазине "Билайн" она обманула продавца при покупке флеш-карты стоимостью 550 рублей.

Выяснилось, что аферистка отвлекала продавца разговорами, а затем показала купюру номиналом 5 тысяч рублей. Затем мошенница сделала вид, что потеряла что-то в своей сумочке, спрятав туда же деньги. Таким образом она окончательно "запудрила мозги" кассиру, которая выдала мошеннице сдачу в 4450 рублей, не получив от нее пятитысячную. После этого покупательница вышла из магазина и скрылась.

Приметы разыскиваемой: 30-35 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы черные. Была одета в темно-синий пуховик с капюшоном, на голове шапочка черного цвета.

Источник: 13.мвд.рф